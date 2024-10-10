İsrail'in kuzeyindeki Hadera kentinde dün düzenlenen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan bir kişinin öldüğü duyuruldu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde dünkü bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Haham Raphael Mordechai Fischhof'un öldüğü belirtildi.
Hadera'nın 4 farklı noktasında düzenlenen saldırılarda 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail polisinden dün yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Hadera'nın 4 noktasında düzenlenen bıçaklı saldırılarda 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Son Dakika › Güncel › Hadera'daki Bıçaklı Saldırıda 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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