Hafriyat Kamyonu Devrildi: Şoför Yaralı

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AMASYA'da yokuş aşağı inerken freni tutmayan hafriyat yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada, şoför yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yağmur köyü yolunda meydana geldi. Selami Şahin (52) yönetimindeki, Karayolları 7'nci Bölge Müdürlüğü'ne ait 55 AC 563 plakalı hafriyat yüklü kamyon, freni tutmayınca yokuşta kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Şahin yaralanırken, bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Selami Şahin, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin'in durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.