Hafriyat kamyonu üst geçitten düştü - Son Dakika
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Hafriyat kamyonu üst geçitten düştü

Hafriyat kamyonu üst geçitten düştü

Hatay'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonunun 5 metre yüksekliğindeki üst geçitten düştüğü kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

24.08.2024 14:29
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HATAY'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonunun 5 metre yüksekliğindeki üst geçitten düştüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 9 Mayıs'ta Defne ilçesi Çekmece Üst Geçidi'nde meydana geldi. Çevre yoluna girerken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 31 ADG 545 plakalı hafriyat kamyonu, üst geçitten 5 metre yükseklikten çevre yoluna düştü. Kazada kamyonun şoför yaralandı.

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hafriyat kamyonu üst geçitten düştü - Son Dakika

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