Haham'dan Skandal Açıklama: 'Refah Olmayacak!' - Son Dakika
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Haham'dan Skandal Açıklama: 'Refah Olmayacak!'

İsrail ordusundaki Haham Zerbib, Gazze'deki yıkımı övüp Refah'ın sonunun geldiğini söyledi.

06.04.2025 03:16
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İsrail ordusunda görev yapan Haham Avraham Zerbib, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenledikleri saldırılarla yarattıkları yıkımla övünerek, "Artık Refah olmayacak!" ifadesini kullandı.

Haham Zerbib, İsrail'in ateşkesi bozarak yeniden başlattığı saldırılarda Refah kentini işgal eden Givati Tugayı'nın saldırılarıyla yerle bir olan evlerin önünde çektiği videoda "Çok iyi, Givati ??Tugayı çok iyi. Evet dedikleri gibi 'Refah bitti'." dedi.

Yaratılan yıkımı öven Haham Zerbib, "Refah'ın son savaşı olacak. Başka bir savaş olmayacak. Nedenini biliyor musun? Çünkü artık Refah olmayacak!" diye konuştu.

Haham Zerbib, "Süleyman Mabedi'ni" tekrar inşa edeceklerini de öne sürdü.

İsrail, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

"Refah'ta dönecekleri bir yer yok"

Haham Zerbib, 22 Ocak'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı konuşmada, orduda görev yaptığı süre boyunca Gazze'de haftada ortalama 50 ev yıktığını, bunların çok katlı binalar olduğunu, iki katlı evin bile kendisini tatmin etmediğini belirtmişti.

"Refah'ta dönecekleri bir yer yok. Cibaliya diye bir yer yok, hepsi yok oldu." diyen İsrailli Haham, "Beyt Lahiya ve Beyt Hanun için fırsatı kaçırdık, sadece yarısı yıkıldı. Biz neredeyse oraya girecekken anlaşma geldi." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 2 Nisan'da Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak tekrar başlattıkları saldırıları güneyde genişlettiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haham'dan Skandal Açıklama: 'Refah Olmayacak!' - Son Dakika

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