Haikui No. 1: Asya\'nın İlk FPSO Tesisi Çin\'e Ulaştı

Haikui No. 1'in çeşitli görüntüleri
Asya'nın ilk silindirik yüzer üretim depolama ve boşaltma (FPSO) tesisi Haikui No. 1, Çin'in İnci Nehri Deltası'ndaki çalışma alanına ulaştı.
Çin tarafından tasarlanıp inşa edilen Haikui No. 1, geçtiğimiz ay Qingdao'da tamamlanarak teslim edilmişti.
FPSO, maksimum 100.000 tonluk deplasman tonajıyla 60.000 tona kadar petrol depolayabiliyor. Tesis, limana dönme ihtiyacı duymadan 15 yıl boyunca denizde çalışabiliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)
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