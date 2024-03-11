Haiti'de şiddet olayları nedeniyle 15 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika
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Haiti'de şiddet olayları nedeniyle 15 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Haiti'de yaşanan şiddet olayları sonucunda son bir haftada 15 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi. Artan şiddet sebebiyle derin endişe duyulan Haiti'de, yerinden edilen ailelerin acil olarak gıda, su, sağlık hizmetleri ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu belirtildi. Ülkenin başkenti Port-au-Prince'de ise 160 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. IOM'un Haiti Sorumlusu Philippe Branchat, Haiti'deki insanların düzgün bir yaşam sürdüremediğini ve korku içinde yaşadığını ifade etti. Haiti'deki OHAL süresi 1 ay daha uzatıldı.

11.03.2024 18:13
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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Haiti'de yaşanan şiddet olayları nedeniyle son bir haftada 15 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Haiti'de şubat sonu itibarıyla artan şiddet sebebiyle derin endişe duyulduğu belirtildi.

Yerinden edilen ailelerin yaşadığı travmaya dikkat çekilen açıklamada, acil olarak gıda, su, sağlık hizmetleri ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyulduğu ve ülkenin başkenti Port-au- Prince'de 160 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Haiti'de yaşanan şiddet olayları nedeniyle son bir haftada 15 bin kişinin yerinden edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM'un Haiti Sorumlusu Philippe Branchat, "Haiti'deki insanlar, düzgün bir yaşam sürdüremiyor, korku içinde yaşıyor. Bu durum her gün ve her saat devam ediyor, travma daha da kötüye gidiyor." ifadelerini kullandı.

Branchat, Haiti'de ulusal düzeyde güvensizliğin arttığının altını çizdi.

Haiti'deki OHAL 1 ay daha uzatıldı

Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin (OHAL) süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.

Başbakan Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırılar düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik OHAL etmiş ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlamıştı.

Başbakan Henry, söz konusu çete saldırıları sırasında, Haiti'ye Kenya liderliğinde çok uluslu bir güvenlik gücü gönderilmesini değerlendirmek için Nairobi'de bulunuyordu.

Kenya'dan dönerken Dominik Cumhuriyeti'nden aktarmayla Haiti'ye gitmeyi amaçlayan Henry, ülkedeki çete şiddetinin devam etmesi nedeniyle Dominik'ten Haiti'ye uçuşlar iptal edildiği için 5 Mart salı günü Porto Riko'nun başkenti San Juan'a iniş yapmak zorunda kalmıştı.

Cherizier'in çetesi, birçok kez Başbakan Henry'nin ülkeye dönmesini engellemek için başkentteki havalimanını ele geçirmeye çalışmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Haiti'de şiddet olayları nedeniyle 15 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika

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