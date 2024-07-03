Haiti'de Şiddet Sorunu Devam Ediyor - Son Dakika
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Haiti'de Şiddet Sorunu Devam Ediyor

BM Genel Sekreteri'nin Haiti Özel Temsilcisi Maria Isabel Salvador, Haiti'de demokratik kurumların yeniden inşa edilmesine rağmen şiddetin hala sorun oluşturduğunu bildirdi. Salvador, ülkedeki insani durumun kötüleştiğini ve çete şiddetinin başkentten diğer bölgelere yayılmaya devam ettiğini belirtti. Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor.

03.07.2024 19:03
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Haiti Özel Temsilcisi Maria Isabel Salvador, Haiti'de demokratik kurumlar tekrar inşa edilirken şiddetin sorun oluşturmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Salvador, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Haiti oturumunda üye ülkeleri bilgilendirdi.

Haiti'de Geçiş Konseyi ve yeni bir başbakan ile hükümet atandığını belirten Salvador, aynı zamanda Haiti İçin Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu çerçevesinde ilk polis ekibinin ülkeye geldiğini kaydetti.

Salvador, "Haiti'nin demokratik kurumları güvenli ve güvenilir seçimlerle yeniden inşa etme konusunda ilerleme kaydettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

Diğer taraftan "alarm verici düzeyde süren şiddetin" endişe kaynağı olduğunu kaydeden Salvador, çete şiddetinin başkentten diğer bölgelere de yayılmaya devam ettiğini söyledi.

Salvador, ülkedeki insani durumun da kötüleştiğini, 578 bin kişinin yerinden edildiğini, bu oranda Mart 2024'ten beri yüzde 60 artış olduğunu dile getirdi. Cinsel şiddet ve istismar vakalarının da arttığını kaydeden Salvador, sağlık tesislerinin sadece yüzde 20'sinin normal bir şekilde çalıştığını aktardı.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi ve ekonomik krizlerle güvenlik gibi temel sorunlarla boğuşan Haiti'de 11 milyonu aşkın nüfus kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Haiti'de Şiddet Sorunu Devam Ediyor - Son Dakika

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