HAK-İŞ Genel Başkanı'ndan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çıkarımı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

HAK-İŞ Genel Başkanı'ndan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çıkarımı

HAK-İŞ Genel Başkanı\'ndan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çıkarımı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itiraz ederek, komisyonun yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Vergi adaletsizliğine dikkat çeken Arslan, işçilerin maaşlarının büyük oranda vergiye gittiğini açıkladı.

30.12.2024 16:38  Güncelleme: 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK İşçi Sendikaları (HAK-İŞ) Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itirazlarının olduğunu, bu yapının katılımcı, çoğulcu ve asgari ücretlileri temsil eden bir yapı olmadığını belirterek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Sendikası Niğde Şube Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, üç ilde gerçekleştirdikleri mitinglerde çalışanlar için vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik mesaj verdiklerini söyledi. Vergi sistemindeki çarpıklıktan dolayı işçinin aldığı maaşın eridiğini belirten Arslan, işçilerin yıllık maaşlarının 2 ayını vergi olarak ödediğini kaydetti. Arslan, sendikalı ve sendikasız tüm çalışanların ortak sorunun vergi konusu olduğunu, bu konuya dikkat çekmek için HAK-İŞ Akademi'nin rapor hazırladığını ve kamuoyuyla paylaştıklarını anlattı. Üç konfederasyon olarak Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilere taleplerini ilettiklerini vurgulayan Arslan, "Burada çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması konusundaki ısrarımızı devam ettiriyoruz. 1999'da ve 2008'de çıkan kanun ve bugünkü uygulamalar maalesef emekli olanların maaş bağlama katsayılarında ciddi bir değişiklik ve sıkıntı oluşturmakta. 2024'te emekli olacak bir arkadaşımız 2025'te emekli olmaya karar verirse bu arkadaşımızın emekli maaşı yüzde 35 düşüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir yıl daha fazla prim ödüyor ama emeklilikte maaş bağlama katsayısından kaynaklı olarak 2025'e kalırsa emekliliği maaşı yüzde 35 düşüyor. 2023'te enflasyonu yüzde 86, 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarında olacak, dolayısıyla ödediğiniz pirimler aynı zamanda büyümeden kaynaklı maaşlarda düşük oluyor" dedi.

'50 YILDIR SÖYLÜYORUZ'

Konfederasyon olarak asgari ücrete farklı bir bakış açısı ortaya koyduklarını kaydeden Arslan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itirazımız var, bu yapı katılımcı, çoğulcu ve asgari ücretlileri temsil eden bir yapı değil. Bu yapının ortadan kaldırılması için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Biz bunu 50 yıldır söylüyoruz, Türkiye 1970'lerden kalma bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına sahip. Bizim talebimiz Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun daha katılımcı, çoğulcu, geniş kapsamlı ve uzlaşmaya dayalı bir komisyon olması. Bugünkü sistem uzlaşmayı değil çoğunluğu esas alıyor. Günümüzdeki asgari ücret bir geçim ücreti olarak belirlendiği için sorun var "diye konuştu.

31 Aralık'ta İstanbul'da olacaklarını ifade eden Arslan, 1 Ocak 2025'te Galata Köprüsü'nde İsrail'in Gazze'de yürüttüğü 17 aylık katliam, soykırıma ve insanlık dışı uygulamalarına karşı meydan okuyacaklarını bildirdi. Filistin'de yapılanların insanlık adına utanç verici olduğunu vurgulayan Arslan, çağdaş demokrasiden bahseden ABD ve Batı'nın Filistin'de iki yüzlü bir politika izlediğini sözlerine ekledi.

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

Kaynak: DHA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Mahmut Arslan, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı'ndan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çıkarımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
22:13 Suriye’de yeni yönetimin lideri: Şam’ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
20:25 Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 07:02:57. #1.12#
SON DAKİKA: HAK-İŞ Genel Başkanı'ndan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çıkarımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.