HAK-İŞ\'ten 1 Mayıs Kutlaması

HAK-İŞ Konfederasyonu Edirne İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Edirne Şube Başkanı Emre Promet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Promet, sendikada düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs'ın Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında, emeği ve alın terinden vazgeçmeden var gücüyle çalışan emekçilerin birlik ve dayanışma günü olduğunu belirtti.

Birlik, mücadele ve dayanışmada her zaman işçilerin yanında olduklarını ifade eden Promet, konuşmasına şöyle devam etti:

"İşçilerimizin sesini duyurmak için alanlardayız. Sorunlarımız, önerilerimiz ve taleplerimiz için coşkuyla, inançla meydanlardayız. Uzaktan, esnek veya kısmi zamanlı çalışma gibi yeni çalışma biçimlerinde işçilerin fazla mesai, izin, sosyal güvenlik ve sendikal haklarını koruyacak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.

Emeğin ve emekçilerin sesi olmak için meydanlardayız. Emekli aylıklarının, prim ödeme gün sayısı ve yatırılan prim tutarıyla orantılı olarak belirlenmesi ve emekli aylığı alt sınırının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz. HAK-İŞ olarak, emeklilik mevzuatının adil, gelir güvencesi sağlayacak ve emekçiyi enflasyonist baskılara karşı koruyacak şekilde yeniden ele alınmasını, sosyal destek mekanizmalarıyla emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesini istiyoruz."

Promet, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.