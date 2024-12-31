HAK-İŞ’ten 2025 Vizyonu - Son Dakika
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HAK-İŞ’ten 2025 Vizyonu

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, 2025 için barış, refah ve adil gelir dağılımı hedeflediklerini açıkladı.

31.12.2024 14:47
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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ olarak 2025 yılında; ekonomik krizlerin olmadığı, enflasyonun tek hanelere düştüğü, gelir dağılımı adaletsizliğinin ortadan kalktığı, refahın adil paylaşıldığı, istihdamın arttığı, işsizliğin azaldığı, asgari ücretin geçim ücreti olmaktan çıktığı ve sendikal baskıların son bulduğu emekçilerin yüzyılına yakışır daha güçlü bir Türkiye umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında Arslan, Türkiye'de emekçilerin gücüne ve potansiyeline güvendiğini belirtti.

Arslan, "Birlik ve beraberlik içerisinde sosyal diyalog anlayışıyla işçi-işveren ve hükümet hep birlikte bütün sorunlarımızın üstesinden gelebileceğimizi biliyoruz. Geçmişte başardık, yine yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

2024'ün çalışma hayatı ve sendikal hareketler adına yoğun geçtiğini aktaran Arslan, "HAK-İŞ olarak Türk endüstriyel ilişkiler sistemini daha ileriye taşıyacak çalışmalara imza attık. Vergi, refahın adil paylaşımı ve emeklilik sistemi konusunda çözüm önerilerimizi içeren önemli raporları kamuoyu ile paylaştık." ifadesini kullandı.

Arslan, 2024 yılında Kocaeli, Kayseri ve Gaziantep'te düzenledikleri mitinglerle, işçi hakları ve çalışma hayatına dair birçok talebi kamuoyuna duyurduklarını belirtirken, talepler arasında vergi adaletsizliği, sendikal baskılar, işten çıkarmalar, asgari ücretin yaşam ücreti haline getirilmesi, iş kazalarının azaltılması ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözülmesi gibi konuların yer aldığını bildirdi. Arslan, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ olarak, Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te, Yemen'de, Ukrayna'da, Mısır'da, Suriye'de, Arakan'da, Afrika'da, Doğu Türkistan'da ve Dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulüm, soykırım ve vahşetin son bulmasını, dünyada barışın egemen olmasını istiyoruz. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların görevi, savaşları izlemek değil, kalıcı bir barışı tesis etmektir. HAK-İŞ olarak, Filistin ve Gazze'de BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların ve tüm dünyanın gözleri önünde yıllardır yaşanan ve son bir yıldır artık bir soykırıma dönüşen vahşetin son bulması talebimizi her platformda dile getirdik. HAK-İŞ olarak, Dünyanın yetim ve öksüz bıraktığı Filistin halkının haklı davasında, başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

HAK-İŞ olarak 2025 yılında, savaşların son bulduğu ve barışın egemen olduğu bir dünya, ülkemizde de çalışma hayatındaki sorunların sona erdiği ve emekçilerin yüzyılı vizyonuna yakışır bir Türkiye umut ediyoruz. 2025 yılının ülkemize, milletimize, insanlığa ve büyük HAK-İŞ ailesine sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mahmut Arslan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Refah, Son Dakika

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