Hakan Turgut, Almanya'da Satrançta İkinci Oldu - Son Dakika
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Hakan Turgut, Almanya'da Satrançta İkinci Oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi satranç sporcusu Hakan Turgut, Almanya'nın Bavyera eyaletinde düzenlenen 4. Tegernsee Open Satranç Turnuvası'nda önemli bir başarı göstererek genel sıralamada ikinci oldu. Hakan Turgut, 140 sporcunun katıldığı turnuvada 7 maçta 5 galibiyet elde etti.

22.04.2025 09:54  Güncelleme: 10:51
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi satranç sporcusu Hakan Turgut, Almanya'nın Bavyera eyaletinde düzenlenen 4. Tegernsee Open Satranç Turnuvası'nda önemli bir başarıya imza attı. Uluslararası düzeyde 140 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada Hakan Turgut, genel sıralamada ikinci oldu.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde düzenlenen 4. Tegernsee Open Satranç Turnuvası sona erdi. 140 sporcunun katıldığı turnuvada Muğla Büyükşehir Belediyesi satranç sporcusu Hakan Turgut, zorlu rakiplerle karşılaştı. Hakan Turgut, 7 maçta 5 galibiyet 2 mağlubiyet alarak, büyük bir başarıya imza attı. Turgut, genel sıralamada gösterdiği performansla jüri ve izleyicilerin dikkatini çekti.

"Spora ve sporcuya verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hakan Turgut'un başarısının Muğla'nın spora verdiği değerin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Sporcumuz Hakan Turgut ve Antrenörümüz Kutsoy Gökçe'yi yürekten kutluyorum. Almanya'da ülkemizi ve şehrimizi başarıyla temsil ettikleri için gururluyuz. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz. Hedefimiz, her branşta ulusal ve uluslararası arenada başarı elde edecek sporcular yetiştirmek" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hakan Turgut, Almanya'da Satrançta İkinci Oldu - Son Dakika

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