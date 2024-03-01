Hakan Tütüncü, Antalya\'da servis ve taksi şoförleriyle buluştu ve Alevi Kültür Derneklerini ziyaret etti

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Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, servis ve taksi şoförleriyle bir araya geldi, kentte faaliyet gösteren Alevi Kültür Derneklerini ziyaret etti.

Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Tütüncü, ilk olarak Şoförler Odası Düğün Salonu'nda servis ve taksi şoförleriyle bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Tütüncü, Antalya'nın genelinde "altın çağı" başlatmaya aday olduklarını belirterek, öncelikli olarak şehir içi trafik, toplu ulaşım, imar, turizme değer katacak ve yerel kalkınmaya destek olacak projeler hazırladıklarını anlattı.

Kepez'e 15 yılda güzel eserler kazandırdıklarını ve bu hizmetleri Antalya'nın tüm ilçelerine yaymak istediklerini belirten Tütüncü, "Allah'ın izniyle el ele verdiğimiz zaman, gönül gönüle verdiğiminiz zaman ve sadece işimize odaklandığımız zaman, bu şehrin sorunlarını çözmek zor değil. Evet bugün çözülmesi gereken birçok sorun var, problem var. Aşılması gereken birçok engel var. Ama biz bunların hepsini aşacak güce de sahibiz, bu şehrin insanı o potansiyeli de bünyesinde barındırıyor." dedi.

Tütüncü daha sonra Alevi Kültür Dernekleri Kepez Şubesini ziyaret ederek, Başkan Seher Şengüllü Yılmaz'dan dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı, seçimler için destek istedi.

Ardından Alevi Kültür Dernekleri Antalya Şube Başkanı Dursun Kaya ve Zeytinköy Anadolu Aleviliği Kültürünü Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Fatma Hakikat ile bir araya gelen Tütüncü, 15 yıldır başkanlığı döneminde her zaman sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde çalıştıklarını Alevi Kültür Derneklerinin de her zaman yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Ziyaretlerden duyduklarını memnuniyeti dile getiren dernek başkanları da, Tütüncü'yü Kepez Belediye Başkanlığı döneminden çok yakinen tanıdıklarını ve yaptığı önemli hizmetlere tanıklık ettiklerini dile getirerek, seçim çalışmalarında başarılar dilediler.

Yeşildere Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Tütüncü, esnaflarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Tütüncü'ye programlarında, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Cumhur İttifak'ın Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer, Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu ile il ve ilçe teşkilatları da eşlik etti.