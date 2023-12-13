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Hakem Halil Umut Meler, İzmir'e döndü - Son Dakika
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Hakem Halil Umut Meler, İzmir'e döndü

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, tedavisinin ardından İzmir'in Selçuk ilçesindeki evine döndü. Meler, yakınları ve komşularıyla kucaklaşarak duygusal anlar yaşadı.

Hakem Halil Umut Meler, İzmir\'e döndü
13.12.2023 - 17:38,
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Hakem Halil Umut Meler'in içinde bulunduğu aracın gelişi

Halil Umut Meler'in araçtan inişi

Halil Umut Meler'in yakınları ve komşularıyla kucaklaşması

Halil Umut Meler'in gazetecelere açıklaması İZMİR - MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan ve tedavisinin ardından taburcu edilen hakem Halil Umut Meler, İzmir'in Selçuk ilçesindeki evine geldi.

Kaynak: AA
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