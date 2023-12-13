Hakem Halil Umut Meler, İzmir\'e döndü

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Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim•
Hakem Halil Umut Meler'in içinde bulunduğu aracın gelişi
Halil Umut Meler'in araçtan inişi
Halil Umut Meler'in yakınları ve komşularıyla kucaklaşması
Halil Umut Meler'in gazetecelere açıklaması İZMİR - MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan ve tedavisinin ardından taburcu edilen hakem Halil Umut Meler, İzmir'in Selçuk ilçesindeki evine geldi.
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