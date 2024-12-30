Hakkari'de 1445 Aranan Yakalandı, 272'si Tutuklandı

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Hakkari'de son bir yılda farklı suçlardan arandığı için yakalanan 1445 kişiden 272'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri 1 Ocak-30 Aralık 2024 tarihleri arasında, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, kent genelinde terör, adam öldürme, dolandırıcılık, siber, hırsızlık, narkotik gibi suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 1445 kişi yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 272'si tutuklandı.