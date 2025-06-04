Hakkari\'de 66 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hakkari'de bir tırın dorsesinin altına gizlenmiş 66 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Hakkari- Şırnak kara yolunda şüphe üzerine durdurulan tırda dedektör köpek ile yapılan aramada dorsenin altındaki demir bloklara gizlenmiş 66 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.