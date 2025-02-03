Hakkari'de Asayiş Toplantısı Yapıldı

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Hakkari'de "2025 Yılı Ocak Ayı Asayiş Toplantısı" düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında valilik salonunda yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirleri katıldı.

Hakkari'de geçen ay meydana gelen olayların önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı verilerin ele alındığı toplantıda, yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

Trafik kazalarının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azaldığı kentte, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlar yüzde 6 arttı, çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 289 kişi yakalandı.

Çelik, kolluk görevlilerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.