Hakkari\'de çığın kapattığı yolda ekipler çalışıyor, yaralı ekip şefinin tedavisi sürüyor

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HAKKARİ'de, yoğun kar sonrası çığın kapattığı Dağlıca bölgesindeki yolda ekipler çalışıyor. Çığ bölgesinde 10 metre yükseklikteki boşluğa düşüp yaralanan Karayolları ekip şefi Harun Kandaş'ın Van'daki tedavisi ise sürüyor.

Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesindeki kara yoluna, yoğun kar yağışı sonrası dün akşam çığ düştü. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerinin yol açma çalışması sırasında ekip şefi Harun Kandaş, 10 metre yükseklikten boşluğa düşüp ağır yaralandı. Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kandaş'ın sağ ayağında 3 kırık tespit edildi. Kandaş, buradaki ilk müdahalenin ardından Van'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu iyiye giden Kandaş'ın tedavisi sürerken, çığın kapattığı yolda da Karayolları ve Özel İdare ekipleri, zorlu bir mücadele yürütüyor, iş makineleri ancak kardan tüneller açarak ilerleyebiliyor. (DHA)