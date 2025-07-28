Hakkari'de Dağcılar Doğa Temizliği Yaptı

Hakkari'de 15 kişilik dağcı grubu, Cilo Dağları'ndaki kamp alanı ve Cennet Cehennem Vadisi'ndeki Mergan Yaylası'nda temizlik yaptı.

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Bursa Koza Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte dağcılar, buzulların bulunduğu vadideki yaylada doğa yürüyüşünün ardından alandaki çöpleri temizledi.

Daha sonra Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'a zirve tırmanışı yapan dağcılar, Horgedim Yaylası'ndaki kamp alanını çöplerden arındırdı.

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, etkinliklerde çevre temizliğine önem verdiklerini söyledi.

Topladıkları çöpleri 6 büyük çöp torbasına doldurduklarını belirten Tansu, "Etkinlikte her iki alanda çok çöp bırakılmıştı. Bu manzara bizi çok üzdü. Biz de bu çöpleri toplamak için kolları sıvadık. Bu doğa bizim. Doğaya hepimizin sahip çıkması lazım. Bu eşsiz güzellikleri çöplerle kirletmeyelim. Doğanın bu şekilde kirletilmesi kabul edilemez. Bölgemizi yapacağımız etkinliklerle, güzel faaliyetlerle tanıtalım." dedi.