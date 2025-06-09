Hakkari'de dağlık alanda düşüp yaralanan kişi, ekiplerce ulaştırıldığı ambulansla hastaneye götürüldü.
Oğul köyü kırsalında ot toplamaya giden S.K, dağlık alanda düşüp yaralandı.
Yanındakilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dron yardımıyla yerini tespit ettikleri S.K'yi, bir süre sedyeyle taşıyarak ambulansın bulunduğu noktaya getirdi.
Ayağında ve kafasında kırık olduğu öğrenilen kişi, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de Dağlık Alanda Yaralanma - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?