Hakkari'de Dev Kaya Minibüsün Üzerine Düştü: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'de Dev Kaya Minibüsün Üzerine Düştü: 1 Yaralı

Hakkari\'de Dev Kaya Minibüsün Üzerine Düştü: 1 Yaralı

Yüksekova ilçesinde, dağdan kopan dev bir kaya parçası yolcu minibüsünün üzerine düştü. Minibüsün arka koltuğundaki yolcu Ceylan Kırbaş ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

31.12.2024 20:51  Güncelleme: 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeniköprü tüneli yakınlarında yamaçtan kopan dev kaya parçalarından biri seyir halinde olan yolcu minibüsünün üzerine düştü. Minibüsün arka koltuğunda bulunan Ceylan Kırbaş, kaya parçalarının isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yüksekova ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Yeniköprü tüneli yakınında meydana geldi. Van'dan Yüksekova istikametine giden Burhan Çapan yönetimindeki 30 YJ 152 plakalı minibüs, seyir halindeyken dağdan dev kaya parçaları yola düştü. Durumu fark eden sürücü Çapan, düşen kayalardan kurtulmaya çalışırken, küçük bir kaya parçası, minibüsün arka camını kırıp, arka koltukta oturan Ceylan Kırbaş'ın vücuduna isabet etti. Ağır yaralanan Kırbaş, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaydırılarak tedaviye alındı. Bir süre kapalı kalan yol, karayolları ekiplerinin kaya parçalarını temizlemesiyle ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA

Yüksekova, Hakkari, 3-sayfa, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Dev Kaya Minibüsün Üzerine Düştü: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 22:57:20. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de Dev Kaya Minibüsün Üzerine Düştü: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.