Hakkari'de Ebeveyn Okulu Eğitimi - Son Dakika
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Hakkari'de Ebeveyn Okulu Eğitimi

Hakkari'de velilere yönelik 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında eğitimler başlatıldı.

26.02.2025 16:16
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Hakkari'de velilerin çocuklarının eğitim sürecine daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eğitimi veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında Hakkari ve ilçelerinde "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" başlatıldı.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen kurslarda "Türk sosyal hayatında aile", "Ailece nitelikli zaman", "Ailede kültürel zenginlik", "Çocuğun başarısında aile", "Sosyal etkinliklere katılımın ve çevre bilincinin aile ve çocuk üzerindeki etkisi", "Hane içi dijital eğitim" ve "Akran ve arkadaşlık ilişkileri" eğitimleri veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığının ülkeye özgün Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini hayata geçirerek, eğitim sisteminde önemli ve köklü değişiklikler yaptığını söyledi.

Kurslarla velilerin yenilenen öğretim programını tanımalarını ve çocuklarının eğitimine bilinçli şekilde katkıda bulunmalarını amaçladıklarını belirten Yılmaz, kurslara tüm velilerin katılmasını istedi.

Kaynak: AA

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