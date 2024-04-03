Hakkari'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 195 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 195, Palandöken'de 159, Ergan'da 126, Sarıkamış'ta 113, Kartalkaya'da 102, Zigana'da 60, Hesarek'te 53, Yalnızçam'da 43, Yıldız Dağı'nda 35, Erciyes'te 25, Gevaş'ta 9, Uludağ'da 8 ve Ilgaz'da 1 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 04.04.2024 En düşük En yüksek Hakkari AB -7 7 Palandöken AB 0 9 Kartalkaya PB -1 12 Ergan PB 2 11 Sarıkamış AB -1 13 Hesarek PB 4 14 Erciyes AB 5 16 Ilgaz ÇB 2 14 Yalnızçam AB 0 10 Uludağ PB 6 11 Yıldız Dağı AB 1 28 (PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu ) (PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu )

Kaynak: AA