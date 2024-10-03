Hakkari'de Girişimcilik Sohbetleri - Son Dakika
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Hakkari'de Girişimcilik Sohbetleri

Hakkari\'de Girişimcilik Sohbetleri

Hakkari'de düzenlenen programda, kadın ve genç girişimcilerle inovasyon üzerine fikir alışverişi yapıldı.

03.10.2024 13:50
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Hakkari'de "Değer Yaratan Liderlerle Girişimcilik Sohbetleri" programı düzenlendi.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen programda, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Ümran Beba, kadın ve gençlerle bir araya geldi.

Yeni projeler için fikir jimnastiği yapmanın önemine dikkati çeken Beba, inovasyon, girişimcilik ve liderlik yolculuğunda güçlerin birleştirmesi gerektiğini söyledi.

Gençlerin matematik ve mühendislik teknolojileri gibi alanlara yönelmesini isteyen Beba, şunları kaydetti:

"Kadın ve genç girişimcilere yönelik eğitimler düzenledik. Bu eğitimleri üniversite, lise bünyesinde veya bağımsız olarak verdik. Dünyanın önde gelen üniversiteleriyle girişimcilik konusunda işbirliği yaptık. Hakkari Üniversitesi ile girişimcilik protokolü imzalayacağız. Dünyadaki girişimcilik trendlerinde özelikle teknoloji kullanımı ön plana çıkmış. Teknoloji, sağlık sektörü, lojistik ve tedarik zinciri gibi sektörlere büyük rağbet var."

Kaynak: AA

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