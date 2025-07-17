Hakkari Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü personelince, "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında farklı il ve ülkelerden kente gelen 30 gönüllüye afet farkındalık eğitimi verildi.
Proje kapsamında kentte bulunan gönüllüler, AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti.
Kurumdaki birimleri gezen gönüllülere, yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi verildi.
Daha sonra kurum eğitmenleri, gönüllülere afet farkındalık eğitimi verdi, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan araç ve ekipmanları tanıttı.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de Gönüllülere Afet Eğitimi Verildi - Son Dakika
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