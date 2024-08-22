Hakkari'de İş İnsanının Yeğeninin Düğününde 5 Milyon Lira ve 4 Kilo Altın Takıldı - Son Dakika
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Hakkari'de İş İnsanının Yeğeninin Düğününde 5 Milyon Lira ve 4 Kilo Altın Takıldı

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Hakkari'li iş insanı İsmet Ölmez'in yeğeninin düğününde çifte 5 milyon lira para ve 4 kilo altın takıldı. Düğüne yurt içi ve dışından çok sayıda davetli katıldı, paralar 15 kişi tarafından sayıldı.

22.08.2024 16:13
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HAKKARİLİ iş insanı İsmet Ölmez'in yeğeninin 2 gün süren düğününde çifte 5 milyon lira para ve 4 kilo altın takıldı. Şarkıların söylenip halayların çekildiği düğüne yurt içi ve dışından çok sayıda davetli katıldı, paralar 15 kişi tarafından sayıldı.

Hakkarili iş insanı İsmet Ölmez'in yeğeni iş insanı Metin Ölmez ile Diş Hekimi Sümeyye Ölmez, Van'da yapılan düğünle evlendi. Çiftin 2 gün süren düğününe yurt içinden ve dışından kanaat önderleri, aşiret liderleri, iş insanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin davetli katıldı. 2 gün yemek ikramının yapıldığı düğünde çifte 5 milyon lira para ve 4 kilo altın takıldı. Takılan paralar ise 15 kişi tarafından sayıldı. Davetliler geç saatlere kadar şarkılar eşliğinde halay çekerek eğlendi.

İş insanı İsmet Ölmez, düğüne katılan tüm davetlilere teşekkür ederek, "Bugün gençlerimiz dünya evine girdi. Yurt içinden, yurt dışından gelen aşiret liderleri, kanaat önderleri iş insanları katılan tüm davetlilere çok teşekkür ediyorum. Allah'a şükür kazasız belasız bitti. Düğünümüzde 2 gün boyunca 5 bin kişi katıldı. Ben düğünümüze katılan herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada, tüm gençlere mutluluklar diliyorum" dedi.

Hakkari\'de İş İnsanının Yeğeninin Düğününde 5 Milyon Lira ve 4 Kilo Altın Takıldı
Kaynak: DHA

İsmet Ölmez, Hakkari, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de İş İnsanının Yeğeninin Düğününde 5 Milyon Lira ve 4 Kilo Altın Takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de İş İnsanının Yeğeninin Düğününde 5 Milyon Lira ve 4 Kilo Altın Takıldı - Son Dakika
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