Hakkari'de Jandarma Operasyonları

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Hakkari'de geçen yıl jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan ve asayiş olaylarına karışan 1830 kişi yakalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2024'te huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalar yürütüldü.

Bu çalışmalar sonucunda asayiş olayları önceki yıla göre yüzde 5 azaldı, kişilere karşı suçlarda yüzde 14, mal varlığına karşı suçlarda yüzde 39, hırsızlık suçlarında yüzde 58 ve dolandırıcılık olaylarında yüzde 18 azalış oldu.

Çeşitli suçlardan aranan 887 kişi yakalandı, asayiş olaylarına karışan 943 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Faili meçhul 22 olayı aydınlatan ekipler, 554 kilo 440 gram sentetik uyuşturucu, 62 kilo 230 gram skunk, gümrük kaçağı 11 ton 900 litre akaryakıt, 74 kilogram külçe altın, 2 bin 769 cep telefonu ile 158 bin 183 kaçak eşya ele geçirdi.

Terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon sayısında da yüzde 86 artış sağlandı.