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Hakkari'de 6 Metre Kar Kalınlığına Ulaşan Üs Bölgelerinin Yolu Açılıyor - Son Dakika
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Hakkari'de 6 Metre Kar Kalınlığına Ulaşan Üs Bölgelerinin Yolu Açılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışmalar sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında, güvenlik güçlerinin ulaşımını sağlamak için özveriyle görev yapıyor.

Hakkari\'de 6 Metre Kar Kalınlığına Ulaşan Üs Bölgelerinin Yolu Açılıyor
03.01.2024 - 12:59,
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından bazı üs bölgelerinin yolunun kapandığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin söz konusu yollarda çalışma yaptığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı üs bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerimizin ulaşımının sağlanması için başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerimiz, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu bazı üs bölgelerinin yolunda özveriyle görev yapıyor."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hakkari'de 6 Metre Kar Kalınlığına Ulaşan Üs Bölgelerinin Yolu Açılıyor - Son Dakika
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