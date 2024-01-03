HAKKARİ\'de Karla Mücadele Ekipleri 24 Saat Çalışıyor

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HAKKARİ İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgelerde, 24 saat çalışma yürütüp, yolları açıyor.

Kentte 1 hafta önce etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının yanı sıra yüksek kesimlerdeki askeri üs bölgelerinin yollarını da ulaşıma açmak için çalışıyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolları açmak için gece gündüz yoğun bir çalışma yürütüyor. (DHA)