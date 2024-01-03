 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HAKKARİ'de Karla Mücadele Ekipleri 24 Saat Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

HAKKARİ'de Karla Mücadele Ekipleri 24 Saat Çalışıyor

HAKKARİ İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgelerde, 24 saat çalışma yürütüp, yolları açıyor. Kentte 1 hafta önce etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının yanı sıra yüksek kesimlerdeki askeri üs bölgelerinin yollarını da ulaşıma açmak için çalışıyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolları açmak için gece gündüz yoğun bir çalışma yürütüyor.

03.01.2024 - 12:53,  Güncelleme: 12:55
Abone Ol

HAKKARİ İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgelerde, 24 saat çalışma yürütüp, yolları açıyor.

Kentte 1 hafta önce etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının yanı sıra yüksek kesimlerdeki askeri üs bölgelerinin yollarını da ulaşıma açmak için çalışıyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolları açmak için gece gündüz yoğun bir çalışma yürütüyor. (DHA)

HAKKARİ\'de Karla Mücadele Ekipleri 24 Saat Çalışıyor
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ulaşım, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAKKARİ'de Karla Mücadele Ekipleri 24 Saat Çalışıyor - Son Dakika


12:54
Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19
'Hanginize sıkayım?' diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04
Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02
90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59
Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48
Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi

Son Dakika
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59 Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 13:18:45. #1.11#
SON DAKİKA: HAKKARİ'de Karla Mücadele Ekipleri 24 Saat Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement