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Hakkari'de karla mücadele ekipleri Dağlıca köyünün yolunu açmak için çalışıyor - Son Dakika
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Hakkari'de karla mücadele ekipleri Dağlıca köyünün yolunu açmak için çalışıyor

Hakkari'de kar yağışının etkisiyle kapanan yolların açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yüksekova ilçesi Dağlıca köyünün yolunda yer yer 7 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ekipler güçlükle ilerliyor. Şu ana kadar 35 kilometrelik yolun yarısı ulaşıma açıldı. Ekipler, zorlu koşullara rağmen çalışmalarını sürdürerek yolun en kısa zamanda tamamen açılmasını hedefliyor.

Hakkari\'de karla mücadele ekipleri Dağlıca köyünün yolunu açmak için çalışıyor
23.01.2024 - 10:32,
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HAKKARİ'de karla mücadele ekipleri, Yüksekova ilçesi Dağlıca köyünün yolunu açmak için çalışma yürütüyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerliyor.

Hakkari ve çevresinde 2 hafta önce başlayan kar yağışı, onlarca köy ve mezranın yolunu kapattı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de geceli-gündüzlü çalışma yaparak yolları ulaşıma açtı. Ancak Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Dağlıca köyünün yolu hava şartları nedeniyle açılamadı. Uzun mesafedeki alternatif yol temizlenirken, ekipler kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu yolu açmak için çalışma yürüttü. Güçlükle ilerleyebilen ekipler, 5 gündür kapalı olan 35 kilometrelik yolun yarısını ulaşıma açtı. Kepçe operatörü Zeynel Ayvalık, kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığını, tünel açarak ilerleyebildiklerini, bazı günler yolun ancak 40-50 metrelik bölümünün açılabildiğini anlattı. Ayvalık, zorlu koşullara rağmen çalıştıklarını, yolun en kısa zamanda açılacağını belirtti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hakkari'de karla mücadele ekipleri Dağlıca köyünün yolunu açmak için çalışıyor - Son Dakika
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