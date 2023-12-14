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Hakkari'de karla mücadele ekipleri üs bölgelerinin yolunu açıyor - Son Dakika
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Hakkari'de karla mücadele ekipleri üs bölgelerinin yolunu açıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 2 üs bölgesinin yolunu açmak için karla mücadele ekipleri çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu Meşkan Tepe ve Çobanpınar üs bölgelerinin yolu açılmaya çalışılıyor.

Hakkari\'de karla mücadele ekipleri üs bölgelerinin yolunu açıyor
14.12.2023 - 15:36,
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 2 üs bölgesinin yolunun açmak için çalışma yürütüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi'nden yapılan bilgilendirmeye göre, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından Yüksekova ilçesindeki 2 üs bölgesinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının bir metreyi bulduğu Meşkan Tepe ve Çobanpınar üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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