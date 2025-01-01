Hakkari'de Kayak Merkezi Yeni Yılda Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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Hakkari'de Kayak Merkezi Yeni Yılda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Hakkari\'de Kayak Merkezi Yeni Yılda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Yeni yıl tatilinde kayak tutkunları, kar eksikliği nedeniyle yalnızca bir pistin açık olduğu Merga Bütan Kayak Merkezi'nde keyifli vakit geçirdi.

01.01.2025 15:47
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Hakkari'de yeni yıl tatilini fırsat bilen kayak tutkunları, Merga Bütan Kayak Merkezi'nde zaman geçirdi.

Kentteki kayakseverler ve bazı vatandaşlar, karın istenilen seviyede olmaması nedeniyle sezonun açılamadığı, sadece 1. etaptaki yürüme bandının bulunduğu pistin hazırlandığı 2 bin 800 rakımlı merkeze giderek tatilin keyfini çıkardı.

Kayakseverler kayak takımları ve snowboardlarla, çocuklarıyla gelen bazı aileler ise kızakla kayak yaparak güzel vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar da mangal eşliğinde hem piknik yaptı hem de güzel havanın tadını çıkardı.

Kayaksever Ahmet Uluhan, AA muhabirine, az yağan karı fırsata çevirmek istediklerini söyledi.

Sadece bir pistin açık olduğunu belirten Uluhan, "Geçen sezon öğrendiklerimi yapıyorum. Kayak merkezi gayet güzel. Buradan çok memnunuz. Yeni yılın ilk gününde buraya gelerek güzel zaman geçiriyoruz." dedi.

Samet Olgun da kayak yapmanın keyifli olduğunu dile getirerek, "Güzel bir hava var. Güzel bir gün geçiriyoruz. Her şey çok güzel. Bugün tatil olduğu için vaktimiz bol. Tesis gayet güzel. Yukarı taraflarda çok kar yok. Onun için bir pist faaliyette." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Kayak Merkezi Yeni Yılda Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika

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