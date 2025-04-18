Günlerdir haber yok: Kayıp kadından bir iz aranıyor - Son Dakika
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Günlerdir haber yok: Kayıp kadından bir iz aranıyor

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9 Nisan'dan bu yana kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için Hakkari'de AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan aramalar sürüyor. Dalgıç ekipler Katramas Deresi'nde yoğunlaşan aramalarda yer alıyor.

18.04.2025 09:54
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Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor. Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama yapılıyor.

ARAMALAR DEREDE YOĞUNLAŞTI

Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekiplerinin de katıldığı çalışmalar, Katramas Deresi'nde yoğunlaştırıldı. Dalgıç ekipler, Pirudan Köprüsü mevkisinde suya girerek arama yaptı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bulundurulduğu bölgede Keskin'in yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Günlerdir haber yok: Kayıp kadından bir iz aranıyor
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Günlerdir haber yok: Kayıp kadından bir iz aranıyor - Son Dakika

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