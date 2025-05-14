Hakkari'de Kayıp Genç İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Hakkari'de Kayıp Genç İçin Arama Devam Ediyor

Hakkari\'de Kayıp Genç İçin Arama Devam Ediyor

Yüksekova'da kaybolan 18 yaşındaki Neçir Kom'un akıntıya kapıldığı derede arama çalışmaları süregeldi.

14.05.2025 14:59
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Arkadaşlarıyla 10 Mayıs'ta piknik yapmak için gittiği Dağlıca Bölgesi'ndeki Yeşiltaş köyü yakınlarında girdiği derede akıntıya kapılan 18 yaşındaki Neçir Kom'un arama çalışmaları, beşinci gününde devam ediyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, itfaiye ve jandarma personeli ile Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi ve Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi, dere ve çevresinde arama çalışması yürüttü.

Dalgıç ekiplerin çalışmasını kolaylaştırmak için İl Özel İdaresi tarafından bölgeye getirilen ekskavatörle dere yatağındaki taşlar ve kayalar çıkarıldı.

Zorlu arazi koşulları ve akıntıya rağmen yürütülen çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.

Kayıp gencin babası Nevzat Kom, gazetecilere, oğlunun bulunması için ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Ekiplere teşekkür eden Kom, "Bu süreçte Yüksekova halkı acımızı paylaştı, bizi yalnız bırakmadılar. Allah herkesten razı olsun. Tek isteğim oğlumun bulunması, acımız büyük. İnşallah oğlum bulunur." dedi.

Kaynak: AA

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