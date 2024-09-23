Hakkari'de Mahsur Kalan Oğlaklar Kurtarıldı

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Hakkari'de Zap Suyu'nun yükselmesi sonucu köprü altında mahsur kalan 4 oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hakkari- Çukurca kara yolu Aşağı Akkaya mevkisinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

Suyun debisinin yükselmesi sonucu 4 oğlak köprü altında mahsur kaldı.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine Hakkari ve Çukurca belediyelerinden bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, ip yardımıyla hayvanları kurtardı.

Köy sakinleri, itfaiye ve jandarma ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.