Hakkari'de Okullar 1 Gün Tatil Edildi - Son Dakika
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Hakkari'de Okullar 1 Gün Tatil Edildi

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Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle okullar 10 Nisan 2025'te tatil edildi.

10.04.2025 01:46
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Hakkari ve ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi

HAKKARİ - Hakkari ve ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur ve fırtına, büyük hasara yol açarken, okullar 1 gün tatil edildi.

Hakkari il merkezinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle, Hakkari Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Hakkari il merkezi, Şemdinli, Çukurca, Derecik ve Yüksekova ilçeleri meteorolojik verilere göre il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği; gece saatlerinde başlayan ve çatı uçmalarına neden olan şiddetli rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Hakkari ili için 'turuncu' uyarı yapılmıştır. Yaşanması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çığ ve çamur şeklinde yağış riskleri göz önünde bulundurularak aşağıdaki tedbirler alınmıştır: Hakkari merkez, Şemdinli, Çukurca, Derecik ve Yüksekova ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında 10 Nisan 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında ise, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler; 10 Nisan 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumları ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan jandarma, emniyet, AFAD gibi kurumlardaki idari izin düzenlemesi, ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanaraktır" denildi.

Vatandaşların da uyarıldığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın 10 Nisan 2025 Perşembe günü, yağış ve rüzgar kaynaklı yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları, özellikle çatı uçması riskine karşı ihtiyaç olmadıkça binalara yakın açık alanlarda bulunmamaları ve bu çerçevede hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Okullar 1 Gün Tatil Edildi - Son Dakika

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