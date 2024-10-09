Hakkari\'de Sıkışan Güvercin Kurtarıldı

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Hakkari'de çatıda kanadı sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hakkari- Van kara yolundaki bir akaryakıt istasyonu çatısında bir güvercinin sıkıştığını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bunun üzerine istasyona giden ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla kuşu bulunduğu yerden kurtardı.

Yaralanan güvercin, Doğa Koruma ve Milli Paklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.