Hakkari\'deki üs bölgelerinin yolu karla mücadele ekipleri tarafından açıldı

CHP Genel Başkanı Özel: DEM Parti ile herhangi bir ittifak yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, "DEM Parti ile CHP arasında ittifak var mı?" sorusuna yanıt verdi. Özel, "Bunu kaç kere söylesin CHP. Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Ne onların bize kayıtsız şartsız desteği söz konusu ne bizim onlara desteğimiz var. DEM'le imza, yazı, protokol yok böyle bir şey. Kandille anlaşmaya çalışanların, resmi heyet yollayanların geçmişte yaptıkları ortada." dedi.