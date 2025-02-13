Hakkari, Muş ve Bingöl'de Eğitime Ara - Son Dakika
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Hakkari, Muş ve Bingöl'de Eğitime Ara

14 Şubat'ta olumsuz hava şartları nedeniyle Hakkari, Muş ve Bingöl'de eğitime bir gün ara verildi.

13.02.2025 20:20
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(DİYARBAKIR) - Hakkari, Muş ve Bingöl valilikleri yaptıkları duyuruda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Şubat günü kent genelindeki eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini belirtilerek, "Kentte devam eden yoğun kar yağışlarından dolayı karayolu ulaşımında oluşabilecek çığ, heyelan, buzlanma ve don olayı gibi diğer hususlar da göz önünde tutularak 14 Şubat Cuma günü Hakkari ve tüm ilçelerinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokulları, resmi özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim- öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Muş

Kar yağışının etkili olduğu Muş'ta da eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Karara ilişkin valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Kar yağışının etkisini sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır."

Bingöl

Bingöl Valiliği'nce yapılan duyuruda,  kent genelinde eğitim öğretime ara verilmesine dayanak teşkil eden olumsuz hava şartları devam ettiğini belirterek, duyuruda, "Yaşanabilecek muhtemel olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Bingöl Merkez ve İlçelerinin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesi 14. 02. 2025 Cuma günü 1 gün daha uzatılmıştır. Kamuda çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hakkari, Muş ve Bingöl'de Eğitime Ara - Son Dakika

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