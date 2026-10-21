Hakkari Üniversitesi Rektörü Gençcelep, A girişindeki zemin güçlendirmeyi inceledi - Son Dakika
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Hakkari Üniversitesi Rektörü Gençcelep, A girişindeki zemin güçlendirmeyi inceledi

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KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin incelemesiyle hazırlanan projeyle Zeynel Bey Yerleşkesi'nin A girişinde zemin güçlendirme çalışmalarına başlandı. Rektör Gençcelep, soğumadan bitirilmesi hedeflenen çalışmanın ardından B girişinde kazık çakılacağını söyledi.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, Zeynel Bey Yerleşkesi'nin girişinde toprak kayması yaşanan bölgede yürütülen zemin güçlendirme çalışmalarını inceledi.

Yerleşkenin giriş yolunda toprak kayması meydana gelen bölgeye giden Gençcelep, görevliler ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Gençcelep, yerleşkenin A giriş kapısı yakınında bahar aylarında meydana gelen toprak kaymasının zamanla arttığını söyledi.

Bölgedeki durumun değerlendirilmesi amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden akademisyenlerin inceleme yaptığını belirten Gençcelep, hazırlanan proje kapsamında zemin güçlendirme çalışmalarına başlandığını söyledi.

Gençcelep, "Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden akademisyen arkadaşlarımız ölçüm ve değerlendirmeler yaptılar. Döndükten sonra buranın güçlendirilmesi konusunda çalışmalarını yapıp bize bildirdiler. Hazırlanan proje kapsamında burada ilgili firma inşaat çalışmalarına başladı. İnşallah havalar tam soğumadan buradaki zemin güçlendirme çalışmalarını bitireceğiz ve yolun kayma durumunu ortadan kaldıracağız." dedi.

Yerleşkenin B giriş kapısı yakınında da benzer bir sorun yaşandığını ifade eden Gençcelep, A kapısındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından diğer bölgede zemine kazık çakma çalışması yapılacağını ve bu çalışmayı kış öncesinde bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Gençcelep, yerleşkedeki yüzey sularının tahliyesi için de çalışma yürütüldüğünü, ilerleyen dönemde birçok noktada yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapılacağını belirtti.

İncelemede Gençcelep'e, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hayati Çavuş ve Prof. Dr. Cemal Ulutaş ile Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Saim Gündoğan eşlik etti.

Kaynak: AA
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