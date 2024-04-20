Hakkari Yüksekova'da Yılanlar Sürü Halinde Görüntülendi - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da Yılanlar Sürü Halinde Görüntülendi

Hakkari Yüksekova\'da Yılanlar Sürü Halinde Görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yılan Pınarı bölgesinde sıcak havayla birlikte ortaya çıkan yılanlar, kayalıklarda sürü halinde görüntülendi. Vatandaşlar her yıl bu dönemde yılanların sürüler halinde ortaya çıktığını belirtti ve bölgeye ilgi gösteren meraklı insanların olduğunu ifade etti.

20.04.2024 14:04
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında yılanlar sürü halinde görüntülendi.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yılan Pınarı olarak bilenen bölgeye gelen vatandaşlar, sıcak havayla ortaya çıkan yılanlarla karşılaştı.

Kayalıklarda sürü halinde görüntülenen yılanlar, görenleri şaşırttı.

Vatandaşlardan Erkan Gezer, her yıl ilkbaharda bölgedeki sulak alana yakın bölgede yılanların sürüler halinde ortaya çıktığını söyledi.

Bölgeye birçok meraklı insanın geldiğini Gezer, "Burada küçük bir gölet var. Her yıl bu dönemde yılanlar çıkıyor. Bazen yılan sürüleri azalıyor bazen de çoğalıyor. Bölgeyi merak ettiğimiz için geliyoruz. Bölgede çok değişik yılanlar var." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari Yüksekova'da Yılanlar Sürü Halinde Görüntülendi - Son Dakika

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