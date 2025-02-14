Suriye halkından Şara'ya PKK'yı 'yok et' çağrısı - Son Dakika
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Suriye halkından Şara'ya PKK'yı 'yok et' çağrısı

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Suriye'nin Halep ilinde düzenlenen protesto gösterisinde, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya terör örgütü PKK/YPG'ye karşı operasyon başlatma çağrısında bulunuldu. Protestocular, terör örgütünün Suriye'den temizlenmesi için birleşerek "Geciken adalet yeni caniler yaratır" yazılı dövizler taşıdı.

14.02.2025 18:48  Güncelleme: 19:57
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Suriye'nin Halep ilinde yer alan Sadullah el-Cabiri Meydanı'nda toplanan protestocular, terör örgütü PKK/ YPG'nin ülkeden temizlenmesi ve operasyon başlatılması için Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya çağrıda bulundu.

Halep'te PKK/YPG'ye Karşı Protesto: Operasyon Talebi

ŞARA'YA PKK'YI 'YOK ET' ÇAĞRISI

Protestocular, "Suç işlemek ve telaffuz açısından Esad ve SDG benzer isimlerdir", "Devletimiz isteklerimizi yerine getirmezse bireysel eylemlerle Şeyh Maksud'a müdahale edeceğiz", "SDG ve Esed aynı dövizin iki yüzüdür", "Geciken adalet yeni caniler yaratır" ve "SDG'nin varlığı, Suriye'nin bölünmesi ve istikrarsızlık demektir" şeklinde Arapça yazılı dövizler taşıdı.

Halep'te PKK/YPG'ye Karşı Protesto: Operasyon Talebi

"SURİYE ÖZGÜRLEŞENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Protestoya katılan Halepli Halil Krez, yıllardır Esad rejimini protesto ettiğini, bugün ise terör örgütü PKK/YPG'nin kalıntılarına karşı protesto düzenlediğini belirtti. Krez, PKK/YPG'nin Halep'in bir kısmı ve Fırat Nehri'nin doğu bölgelerini işgal altında tutmasının kabul edilemez durum olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya operasyon başlatma çağrısında bulunan Krez, "Devletin çatısı altında yer almayan her kişiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Suriye topraklarının tamamı özgürleşene kadar protestolarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Halep'te PKK/YPG'ye Karşı Protesto: Operasyon Talebi

"HÜKÜMETTEN SADECE BİR İŞARET EMRİ BEKLİYORUZ"

Halep'in Azez ilçesinden protestoya katılan İbrahim Hac Cüneyd, Suriye'nin Beşşar Esed rejiminden nasıl kurtarıldıysa, aynı şekilde terör örgütü PKK/YPG'den de kurtarılacağını söyledi. Yeni hükümetten operasyonu başlatmak için hareket emri vermesini isteyen Cüneyd, "Ülkemizin tüm hainlerden temizlenmesini istiyoruz. Örgütün ülkemizde konuşlanması kabul edilemez. Çocuklarımızı ve kardeşlerimizi bunlar esir etti. Operasyon için yeni hükümetten sadece bir işaret emri bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye halkından Şara\'ya PKK\'yı \'yok et\' çağrısı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye halkından Şara'ya PKK'yı 'yok et' çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Kublay:
    Haine merhamet mazluma ihanet tir 4 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yok edin gitsin bizde yardım ederiz 1 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu niye bekliyor bu kadar.. niyeti olsaydi simdilerde zaten sokup atmisti.. uluslararasi mesruiyeti de kendi topraklarimda silahli unsurlara yonelik harekat baslatiyorum olurdu.. bi tek henuz tam idarenin sahibi degil geliyor aklima.. olu eski rejim unsurlarinin boylesi harekatta bi noktadan direnis baslatma ihtimali olabilir diye.. bu iyimser dusunuce aklima gelen.. ha kotumser dusunursek ise eyvah yani 100 sey birden akla geliyor.. 0 0 Yanıtla
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