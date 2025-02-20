Halep'te PKK/YPG Tehdidi Artıyor - Son Dakika
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Halep'te PKK/YPG Tehdidi Artıyor

Halep\'te PKK/YPG Tehdidi Artıyor

Suriye'nin Halep kentinde PKK/YPG'nin saldırıları nedeniyle sivillerin can güvenliği tehdit altında.

20.02.2025 11:16
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Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin üçte birinden fazlasını işgal etmeyi sürdüren terör örgütü PKK/ YPG, Halep kentinin bazı mahallelerinde de halkın can güvenliğini tehdit ediyor.

Terör örgütü, 911 kilometrelik Suriye- Türkiye sınırının yaklaşık 300 kilometresini, Arap nüfusun yoğun olduğu Rakka ve Haseke illerini, Deyrizor'un kuzey kesimini ve Halep ilinin Şeyh Maksut ile Eşrefiye mahallelerini işgal altında tutuyor.

Suriye'nin en büyük kenti olan Halep'te siviller, PKK/YPG'nin saldırı tehdidi altında hayatlarını sürdürüyor.

Kent merkezinde birçok yol ve kavşak, terör örgütünün saldırıları nedeniyle kullanılamaz hale gelirken işgal altındaki Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerine giden yolların girişlerinde uyarı levhaları bulunuyor.

Halep'in birçok yol ve kavşağında, "Bu yol QSD'ye (terör örgütü PKK/YPG) gider, dikkat!" yazılı tabelalar yer alıyor. Terör örgütü, Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerine giriş noktalarına da kontrol noktaları kurarak giriş çıkışları denetliyor.

AA muhabirleri, Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçalarını ve unsurları görüntüledi.

Yolunu şaşıranlar teröristlerin hedefi oluyor

Şeyh Maksut yakınında yaşayan Halife Cabbar, "Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerine giriş ve çıkışlarda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Giriş çıkışlar belirli saatlerde yapılmak zorunda. Geç kalırsan evine gidemiyorsun." dedi.

Cabbar, yanlışlıkla bu mahallelere giren birçok kişinin keskin nişancı saldırılarına maruz kaldığını, araçlara da ateş açıldığını belirterek "Biz, her şey başlamadan önceki günlere geri dönmek istiyoruz. Kürt ve Arap halkları birdir. Yaşananların bir anlaşmayla sonlandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Halep'in Elyeremun Mahallesi sakini Muhammed Neccar ise terör örgütüne tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde, PKK/YPG üyeleri, rejimin düştüğü ilk dönemlerde sivilleri hedef aldı. Çevremdeki insanlara, bu mahallelere giden yolları kullanmamaları gerektiğini söylüyorum. Yerel yönetim tarafından uyarı tabelaları asıldı ama bu yeterli değil. Yollar açık, insanlar yürüyor ve araç kullanıyor ama farkında olmadan kendilerini bir anda Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde buluyorlar."

Neccar, önlem alınması gerektiğini vurgulayarak "Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerine giden yollara kontrol noktaları kurulmalı, gerekirse yollar toprak setlerle kapatılmalı. Çünkü birçok kişi öldürüldü ve esir alındı." ifadelerini kullandı.

Örgüt, keskin nişancı saldırılarıyla halkı sindirmeye çalışıyor

Bölgede sivillere yönelik baskılarını artıran örgüt mensupları, keskin nişancı saldırıları ve silahlı eylemlerle de halkı sindirmeye çalışıyor.

Terör örgütünün saldırılarının en fazla hedefi haline gelen yerlerden biri de Halep ili.

Münbiç ilçesinde, 2024 Aralık ayı sonundan bu yana düzenlenen 7 saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 sivil hayatını kaybederken, 45 kişi yaralanmıştı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), PKK/YPG'nin Halep'te son iki ayda keskin nişancı saldırılarıyla en az 65 sivili öldürdüğünü açıklamıştı.

PKK/YPG, Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeydoğusuna uzanan lojistik hat üzerinden terörist unsurların geçişini sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Halep'te PKK/YPG Tehdidi Artıyor - Son Dakika

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