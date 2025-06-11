Fatih Haliç Metro Köprüsü'nde bir kadın, köprünün altındaki demirlerden sarkmaya başladı. Kadının demirlerden sarktığını gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kadını ikna etmeye çalıştı. Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde beklemeye başladı.
Bir süre sonra polis ekipleri tarafından ikna edilen kadın, köprünün yürüyüş yoluna çıkarıldı. Kadının ikna edildiğini gören vatandaşlar ise alkış tuttu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Haliç Köprüsü'nden atlayacaktı! Genç kızı böyle ikna ettiler - Son Dakika
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