Haliç Köprüsü\'nden atlayacaktı! Genç kızı böyle ikna ettiler

Fatih Haliç Metro Köprüsü'nde bir kadın, köprünün altındaki demirlerden sarkmaya başladı. Kadının demirlerden sarktığını gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kadını ikna etmeye çalıştı. Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde beklemeye başladı.

POLİSLER İKNA ETTİ

Bir süre sonra polis ekipleri tarafından ikna edilen kadın, köprünün yürüyüş yoluna çıkarıldı. Kadının ikna edildiğini gören vatandaşlar ise alkış tuttu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.