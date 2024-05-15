Haliç'te Tekne Cinayeti Davası Açıldı - Son Dakika
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Haliç'te Tekne Cinayeti Davası Açıldı

Haliç\'te Tekne Cinayeti Davası Açıldı

Fatih'te Haliç kıyısında Alirıza Aslan'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Osman Kılıç hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Aslan'ın silahla ateş ederek yaraladığı Onur Anaç'ın da müşteki olarak yer aldığı belirtildi. Sanık Kılıç'ın 'kasten öldürme' ve 'kasten silahla yaralama' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

15.05.2024 11:48
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Fatih'te Haliç kıyısındaki teknesinde Alirıza Aslan'ı silahla ateş ederek öldürdüğü, 1 kişi de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık Osman Kılıç hakkında müebbet ile 9 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Alirıza Aslan'ın, müşteki Onur Anaç ve 4 arkadaşıyla Haliç kıyısında Kasım 2023'te mangal yapıp alkol aldığı, silahıyla da denize doğru ateş ettiği anlatıldı.

Aslan'ın akşam saatlerinde kıyıya yanaşan sanık Osman Kılıç'a ait tekneye doğru gittiği, aralarında husumet bulunan Kılıç'a "Osman aşağı gel" diyerek seslendiği belirtilen iddianamede, yanındakilerin, mangal yaptıkları yere doğru gelmesi için ikna etmeye çalıştığı Aslan'ın Kılıç'la konuşmak üzere tekneye yöneldiği kaydedildi.

İddianamede, önceden tekneye binip kaptan köşkünün kapısını açan Onur Anaç'ı itekleyen Kılıç'ın ruhsatsız silahla ateş ettiği aktarılarak, Anaç'ın bacağından yaralandığı belirtildi.

Sanığın, silahıyla tekneye çıkan maktul Aslan'a kaptan köşkünün bulunduğu alana gelene kadar ateş ettiği anlatılan iddianamede, 6 mermi isabet eden maktulün hayatını kaybettiği bildirildi.

İddianamede, tutuklu sanık Osman Kılıç'ın, "kasten öldürme" ve "kasten silahla yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet hapis ve 3 yıl 3 aydan 9 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanık Kılıç'ın yargılanmasına başlanacak.

Kaynak: AA

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