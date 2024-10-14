Halikarnas Balıkçısı, 51. Ölüm Yılında Anıldı

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(MUĞLA)- Halikarnas Balıkçısı, 51'inci ölüm yılında Bodrum Belediyesi'ne bağlı Deniz Müzesi'nde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Cevat Şakir Kabaağaçlı nam-ı diğer "Halikarnas Balıkçısı" 51'inci ölüm yılında Bodrum'a kattığı değerlerden "bitki mirası" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler ile anıldı. Etkinlikler kapsamında saat 11.00'de Hatice Orman rehberliğinde Halikarnas Balıkçısı'nın ilçeye kazandırdığı çeşitli bitkiler, yerinde gözlemlendi. "Halikarnas Balıkçısı'nın Bitki Mirası" temalı tura vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Saat 14.00'te de Prof. Ertan Tuzlacı "Bodrum Bitkileri ve Halikarnas Balıkçısı" konulu bir sunum yaptı. Saat 15.30'da ise Saner Gülsöken, "Bodrum'un Gayıkları" ve "Sünger, Biz, Başkaları ve Bodrum" kitaplarını imzaladı.

Deniz Müzesi 13 Ekim 2024 tarihinde, Halikarnas Balıkçısı Anma Programı'na özel ücretsiz ziyaret edilirken program katılımcılarından ilk kayıt yaptıran 70 kişiye, 13 Ekim Anma Programı'na özel olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü üretimi olan "lavanta kolonyası" ve Bodrum Yadigarı desteğiyle "şeker ilavesiz mandalin küpleri" hediye edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın mezarını ziyaret ederek, Başkan Tamer Mandalinci'nin çelengini sundu.

Balıkçı müzede yaşatılıyor

1925'te Bodrum'a sürülen, Türk edebiyatına birçok eser kazandırmış yazar, gazeteci, araştırmacı, basın ressamı, grafik tasarımcı, çevirmen, rehber Halikarnas Balıkçısı'nın özel koleksiyonu ve zengin arşiv malzemesi Bodrum Deniz Müzesi'nde bulunuyor. Balıkçı'nın kızı İsmet Kabaağaçlı Noonan tarafından özel izinle sergilenen Halikarnas Balıkçısı Özel Koleksiyonu'nda Balıkçı'ya ait kişisel eşyalar, belgeler, fotoğraf arşivi, edebi eserleri ve çizimleri bulunuyor. Bodrum Deniz Müzesinde, İsmet Kabaağaçlı Noonan'ın vefatı sonrasında ailesi tarafından bağışlanan arşiv malzemesi ve Prof. Şadan Gökovalı tarafından bağışlanan orijinal yazılar, belgeler ve efemera da yer alıyor.