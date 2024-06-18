Halk Eğitim Merkezlerinde Kurs Alan Fatma Çankar, Şimdi Usta Öğretici Olarak Görev Yapıyor

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Halk eğitim merkezlerinde çeşitli kurslara katıldıktan sonra eğitime olan tutkusunu keşfeden ve şu an ikinci üniversiteyi bitirmeye hazırlanan Fatma Çankar, aynı zamanda usta öğretici olarak yeni kursiyerlere meslek öğretiyor.

Ankara'da yaşayan 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Fatma Çankar, 11 yıl önce belediyelerin halk eğitim merkezlerinde çeşitli eğitimler alarak, boş zamanlarını değerlendirmeye başladı.

Bu süre içinde üniversite eğitimi almaya karar veren ve halkla ilişkiler bölümünü okumaya başlayan Çankar, ilk üniversiteden mezun olduktan sonra ikinci üniversite için tekrar sınavlara girdi.

Şu an sosyal hizmetler bölümünde 3'üncü sınıf öğrencisi olan Çankar, eğitim gördüğü kurslarda da usta öğretici olarak görev yapmaya başladı.

Çankar, AA muhabirine, 3 yaşındaki oğlunun halk eğitim merkezlerinin kreşlerinden faydalanması için kurslara başladığını, sonrasında eğitim alarak kendini geliştirmenin tutkuya dönüştüğünü söyledi.

"Eğitim almanın, kendime vakit ayırmanın güzelliğine vardım"

Çankar, "Buraya geldiğimde eğitim almanın zevkine, kendim için vakit ayırmanın güzelliğine vardım. 11 yıl aldığım eğitimin ardından eğitimci olmaya karar verdim. El sanatlarında 7 alanda eğitim aldım, Arapça, İngilizce, yüzme kursu dahil buradaki tüm imkanlardan faydalandım." diye konuştu.

Kurslarda aldığı eğitimler sonucu, kendini daha çok geliştirmek istediği için üniversite okumaya karar verdiğini anlatan Çankar, "Kendimi eğitim olarak yetersiz hissettim, 'neden olmasın' dedim, üniversite sınavına girmeye karar verdim." ifadesini kullandı.

"Hayallerimin peşinden gidiyorum"

Sınavda bir üniversitenin halkla ilişkiler bölümünü kazandığını ve başarıyla bitirdiğini aktaran Çankar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu bir diplomam olsun diye değil, okumanın zevkine vardığım için yaptım. Gündüz çocuklarla ilgileniyordum, akşam onlar yatınca ders çalışıyordum ve güzel bir ortalamayla onur belgesi alarak okulu bitirdim. Bu da beni tatmin etmedi. Tekrar üniversite sınavına girdim. Şu an sosyal hizmetler üçüncü sınıf öğrencisiyim. Tadını çıkara çıkara okuyorum diyebilirim. çocuklarım büyüdü sıra bana geldi. Öğrenmenin asla sonu yok. Neden üçüncü üniversite de olmasın. Bilmediğiniz o kadar çok güzelliklerimiz, kendimizi geliştirmemiz gereken o kadar çok konu var ki hayallerimin peşinden gidiyorum diyebilirim."

Çankar, şu an Altındağ Belediyesi Karapürçek 1 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde usta öğretici olarak görev yaptığını, eğitimci olmanın kendisine keyif verdiğini, kursların kadınlar için terapi ortamı olduğunu söyledi.

Eşinin kendisini sürekli desteklediğini kaydeden Çankar, eşinin desteği olmasa da kendi çabasıyla başarılı olabileceğini aktardı.

Çankar, "Tabii ki eşimin desteği önemli ama yeter ki isteyin. Biz istersek yapamayacağımız bir şey yok." dedi.

"Burası kadınların bahçesine açılan bir kapı"

Fatma Çankar, 40 öğrencisi olduğunu ve 2 yıldır takı ve örgü üzerine eğitim verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ben kurslarıma gelen her kadına söylüyorum, evet anneyiz, evet eşiz, sorumluluklarımız çok fazla ama kendimizi de ihmal etmeyelim. Burası kadınların bahçesine açılan bir kapı gibi rengarenk bir ortam var. Gelsinler, evin sorumluluğundan uzaklaşsınlar. Gelen öğrencilerimden hoca olmak isteyenler de var. Kadınlar burada yaptıklarından minik de olsa bir ekonomik özgürlük sağlayabiliyor. En azından malzeme paralarını karşılıyorlar. Kendilerine öz güven geliyor."

"Fedakarlık yapıyoruz diye kendimizden vazgeçmeyelim"

Kadınlara kendileri için bir şeyler yapma çağrısında bulunan Çankar, şunları kaydetti:

"Kendilerini ihmal etmesinler. Hayat çok kısa, bizim için de kısa, fedakarlık yapıyoruz diye kendimizden vazgeçmeyelim. Hayallerinin peşinden koşsunlar. Tabii ki yolumuzda böyle ufak tefek inişler çıkışlar olacak, tökezleyeceğiz ama vazgeçmesinler. Biz istersek yaparız, biz kadınız. Bize bu imkanları sağladığı için Belediye Başkanımız Sayın Veysel Tiryaki'ye sonsuz teşekkürler ediyorum."