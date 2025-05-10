Halk TV Başkanı'ndan CHP Kurultayı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Halk TV Başkanı'ndan CHP Kurultayı Açıklaması

CHP kurultayında oy karşılığı oy kullandığı iddiaları üzerine Halk TV Başkanı yazılı savunma yaptı.

10.05.2025 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu şüpheli olduğu dosyaya avukatı aracılığıyla yazılı beyanda bulundu.

Mahiroğlu'nun avukatı Sebla Öztürk Başarır'ın dosyaya sunduğu 7 sayfalık savunma dilekçesinde, müvekkilinin yurt dışında olduğu ve sağlık sorunları nedeniyle seyahat engeli bulunduğu için savunmanın yazılı olarak sunulacağı bildirildi.

Başarır, soruşturma dosyasındaki müvekkili aleyhine beyanların "gerçek dışı, dedikodu ve iftira mahiyetinde" olduğunu savunarak, Mahiroğlu'nun İngiltere'de saygın iş adamı olduğunu, İngiltere'deki 100 zengin kişi arasında yer aldığını belirtti.

Müvekkilinin ticaret hayatına tekstil sektörüyle başladığını, zamanla farklı alanlara da yatırım yaparak inşaat sektöründe faaliyet gösteren Özdemirler Bilişim'in ortağı ve yetkilisi olduğunu aktaran Başarır, 2020 yılında ise medya sektörüne yatırım yaptığını kaydetti.

Avukat Başarır, müvekkilinin küçük yaşlardan itibaren CHP'ye gönül verdiğini, ailesiyle partiyi desteklediklerini belirterek, ağabeylerinin üç dönem CHP kurultay delegeliği yaptığını ancak müvekkilinin hiçbir zaman delege olmadığını aktardı.

"Menfaat karşılığı özel bilgi temin edilmesi tamamen uydurma"

Tanık beyanlarında geçen "Mahiroğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü'yü menfaat karşılığında yanına çektiği, 2023 genel seçimleri öncesinde Kütükçü'nün Londra'ya gittiği ve Mahiroğlu tarafından orada ağırlandığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne süren Başarır, şunları ifade etti:

"Müvekkil Cafer Mahiroğlu'nun, Şükran Kütükçü ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM özel kalem müdürü olmasından, müvekkilin ise CHP'li bir seçmen olmasından ve geçmişte müvekkilin akrabalarının CHP'nin çeşitli kademelerinde görev almasından mütevellit tanışıklığı vardır. Ancak menfaat karşılığı özel bilgi temin edilmesi, akıl ve mantık dışı, tamamen uydurma, sosyal medya trollerinin yalanlarından ibaret bir iddiadır."

Tanık beyanında yer alan, "Halk TV'nin gerçek finansörünün Ekrem İmamoğlu olduğu, kurultay öncesinde CHP ile Halk TV arasındaki reklam anlaşmasının maddi gelirinin iptal edilerek kesildiği, bu nedenle Haziran 2023'ten Kasım 2023'teki kurultaya kadar kanalın birçok gazetecisiyle birlikte kurultayı yönlendirecek şekilde operasyonel hareket ettiği" yönündeki iddiaları da reddeden Başarır, şu beyanda bulundu:

"Müvekkil ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile önceye dayalı ticari ya da siyasi ilişki, yahut irtibat olmayıp müvekkilin Halk TV'nin yönetim kurulu başkan vekili olmak dışında, İngiltere'de ve Türkiye'de saygın iş insanı olması, Ekrem İmamoğlu'nun da İBB Başkanı olmasından sebeple oluşan tanışıklıkları vardır. Bunun dışında herhangi bir siyasi ya da ticari faaliyetleri yoktur. Keza müvekkilin ticari geçmişi, İngiltere'deki en zengin 100 kişi arasında yer alması gibi gerçek veriler dikkate alındığında, müvekkil hakkında iddia olunan işbu hususun gerçekle bağının olmadığını da ortaya koymaktadır.

Halk TV ile İBB arasında herhangi bir reklam sözleşmesi yapılmamıştır. Keza seçim döneminde siyasi partilerin televizyon kanallarına vermiş olduğu reklam dışında da CHP ile Halk TV arasında bir reklam sözleşmesi yapılmamıştır, reklam ücreti ödemesi de olmamıştır. Ayrıca, müvekkil Cafer Mahiroğlu'nun 2020 yılında Halk TV'yi almasıyla müvekkil, belirli bir kesim tarafından hedefe konulmuş ve sistematik olarak yıpratılmaya, toplum nezdinde itibarı sarsılmaya çalışılmaktadır."

"Kovuşturmaya yer yok" kararı talep etti

Müvekkilinin bazı delegelere finansal destek sağladığına ilişkin tanık beyanlarını da reddeden Başarır, Mahiroğlu'nun soruşturma konusu olan kurultay alanına hiç girmediğini, CHP'li bir seçmen olarak yayın ekibiyle birlikte Ankara'ya gittiğini ve Halk TV'nin Ankara stüdyosundan güncel gelişmeleri takip ettiğini savundu.

Avukat Sebla Öztürk Başarır, müvekkili Mahiroğlu hakkında "kovuşturmaya yer yok" kararı verilmesini talep etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Güncel, ankara, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halk TV Başkanı'ndan CHP Kurultayı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

22:11
1 yıldır kayıptı 19 yaşındaki Nagihan’ın cesedi kuyuda bulundu
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu
20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
09:56
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
09:24
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 23:07:38. #7.11#
SON DAKİKA: Halk TV Başkanı'ndan CHP Kurultayı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.