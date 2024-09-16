Haluk Pekşen'in Vefat Yıldönümü

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 25'inci ve 26'ncı Dönem'de birlikte görev yaptığımız değerli ağabeyim, Trabzon Milletvekilimiz Haluk Pekşen'i vefatının ikinci yıl dönümünde rahmetle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 ve 26'ıncı dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşımda bulundu. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 25'inci ve 26'ncı Dönem'de birlikte görev yaptığımız değerli ağabeyim, Trabzon Milletvekilimiz Haluk Pekşen'i vefatının ikinci yıl dönümünde rahmetle anıyorum."