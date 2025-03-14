Hamaney: Trump'ın Mektubu Aldatmacadır

(ANKARA) - İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin yeniden başlatılması için kendisine bir mektup yazdığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Trump'tan henüz bir mektup almadığını belirten Hamaney, "ABD'nin İran'a müzakere çağrısının dünya kamuoyunu aldatmaya yönelik olduğunu" söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin İran'a uyguladığı yeni yaptırımları kınadı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin yeniden başlatılması için kendisine bir mektup yazdığı şeklindeki açıklamasıyla ilgili konuştu. Hamaney, Trump'tan henüz bir mektup almadığını belirterek, "ABD'nin İran'a müzakere çağrısının dünya kamuoyunu aldatmaya yönelik olduğunu" söyledi. Hamaney, Washington'un müzakere ve barış istediği, ancak İran'ın bunu reddettiği imajını oluşturmaya çalıştığı görüşünü dile getirdi.

Hamaney, İran'ın müzakere masasına oturduğunu, Trump'ın tamamlanıp imzalanan anlaşmayı yırttığını söyleyerek 2015'te İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (JCPOA) ABD'nin tek taraflı olarak çekilmesine atıfta bulundu.

"Hangi müzakereleri yapacağız? Sözünde durmayacağını bildiğimiz biriyle neden masaya oturalım" diyen Hamaney, Trump yönetimiyle yapılacak müzakerelerin İran'a baskıyı artıracağını ve mevcut yaptırımları kaldırmayacağını ifade etti. Nükleer silahla ilgili tartışmalara ilişkin İran'ın dini lideri, "Eğer nükleer silah inşa etmek niyetinde olsaydık, ABD bizi durduramazdı" dedi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'ın Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın da aralarında olduğu bir dizi kişi ve şirkete uyguladığı yeni yaptırımlarını "uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdit" olarak nitelendirerek kınadı.