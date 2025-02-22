Hamas, 2 Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti

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- Hamas, 2 esiri Kızılhaç'a teslim ederek serbest bıraktı

REFAH - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, esir takası kapsamında İsrail- Etiyopya çifte vatandaşı Avera Mengistu ve İsrail- Avusturya çifte vatandaşı Tal Shoham'ı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Kızılhaç'a teslim ederek serbest bıraktı.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 7. takas süreci gerçekleştiriliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail-Etiyopya çifte vatandaşı 37 yaşındaki Avera Mengistu ve İsrail-Avusturya çifte vatandaşı 39 yaşındaki Tal Shoham'ı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Refah kentinde Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Teslim töreninin gerçekleştirildiği noktada kurulan platformda Kızılhaç yetkilisi ile Kassam Tugayları mensubu, esirlerin teslimine ilişkin belge imzaladı. Serbest bırakıldıklarına dair belge verilen esirler, platforma çıkarıldı. Daha sonra Kızılhaç aracına bindirilen esirler, Gazze'deki İsrail güçlerine teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

İsrail'den ele geçirilen silahlar sergilendi

Teslim törenindeki platformda yer alan dev posterde, Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'na vurgu yapılarak, "Biz tufanız" ifadesine yer verildi. Ayrıca pankartta "çifte vatandaş" İsraillilere gönderme yapıldı. Törende Hamas'ın İsrail askerlerinden ele geçirdiği silahlar da sergilendi.

Avera Mengistu Eylül 2014'te İsrail'den Gazze'ye girdikten sonra, Tal Shoham ise 7 Ekim 2023'te esir alınmıştı.

Bugün serbest bırakılması beklenen diğer 4 esir Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert ve Hisham al-Sayed ise Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat'ta Kızılhaç'a teslim edilecek.

İsrail 602 Filistinliyi serbest bırakacak

İsrail ise esir takası kapsamında ilerleyen saatlerde 50'si müebbet hapis cezasına çarptırılan, 445'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan toplam 602 Filistinliyi serbest bırakacak. 100'den fazla Filistinli serbest bırakıldıktan sonra sınır dışı edilecek.